В Сердобске пенсионерка лишилась почти 350 тыс. рублей, поверив «подруге» в соцсети
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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. 66-летняя жительница Сердобского района Пензенской области лишилась 342 тыс. рублей, став жертвой мошенничества в социальной сети «Одноклассники».
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Со страницы знакомой женщина получила сообщение с предложением получить бонусы от известного банка для последующего получения «бонусных денег», — пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве пояснили, что женщина написала злоумышленнику номер банковской карты и код подтверждения, после чего обнаружила, что с ее счетов списана крупная сумма денег.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.