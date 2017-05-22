В Сердобске пенсионерка лишилась почти 350 тыс. рублей, поверив «подруге» в соцсети Криминал

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. 66-летняя жительница Сердобского района Пензенской области лишилась 342 тыс. рублей, став жертвой мошенничества в социальной сети «Одноклассники».

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«Со страницы знакомой женщина получила сообщение с предложением получить бонусы от известного банка для последующего получения «бонусных денег», — пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что женщина написала злоумышленнику номер банковской карты и код подтверждения, после чего обнаружила, что с ее счетов списана крупная сумма денег.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.