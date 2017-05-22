В Тамале осуждены двое мужчин, ограбивших знакомого ради водки Криминал

Тамала, 22 мая 2017. PenzaNews. 41-летний Олег Косткин и 42-летний Чаба Чок осуждены за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в рабочем поселке Тамала Пензенской области.

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«Олег Косткин и Чаба Чок в ночь на 2 января решили продолжить отмечать наступление нового года в доме их общего знакомого жителя Тамалы и пришли в гости к потерпевшему со спиртными напитками. Когда алкоголь закончился, гости предложили хозяину дома внести свой вклад, но у того ни денег, ни спиртного не оказалось. Тогда товарищи решили приобрести выпивку за счет продажи имущества хозяина дома — гости похитили две емкости из нержавеющей стали, металлический бак и два алюминиевых бидона и отвезли их на санках скупщику лома металла», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что взамен злоумышленники получили пол-литра водки.

«Пока гости отсутствовали потерпевший вызвал для себя скорую помощь, а для гостей — полицию», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, Олег Косткин приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а Чаба Чоку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала Светлана Артамонова.