В Пачелмском районе возбуждены уголовные дела за рыбалку с сетями Криминал

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Уголовные дела по факту незаконной ловли рыбы возбуждены отделением МВД России по Пачелмскому району Пензенской области.

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«В период нереста, который на территории региона определен с 15 апреля по 15 июня, запрещено всякое рыболовство, за исключением ловли с берега без применения плавсредств и только удочками с одним или двумя крючками», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что только на территории Пачелмского района за этот период три факта браконьерства.

«Один из них был зарегистрирован в Пачелме, где местный житель в пруду возле парка ловил рыбу при помощи сетей. Еще два случая нарушения закона зафиксированы на водоеме возле села Дмитриевки. Во время профилактического рейда, проводившегося в ночное время, участковые уполномоченные полиции заметили гражданина, который осуществлял добычу рыбы с помощью сетей. На берегу стражи порядка обнаружили несколько десятков рыб общей массой около 15 кг. Некоторое время спустя на берегу того же водоема полицейские пресекли деятельность другого гражданина, который также ловил рыбу с использованием сетей. Орудия незаконного лова были изъяты в качестве вещественных доказательств», — сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что браконьерами оказались жители Нижнеломовского и Каменского районов.

«Для того, чтобы избежать ответственности за свои действия, они отправились на рыбалку далеко от дома и выбрали для промысла темное время суток», — пояснили в управлении.