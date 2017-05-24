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В Пачелмском районе мужчина отработает 250 часов за кражу ворот, тележки, бревен и топлива

17:36 | 24.05.2017 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 250 часов обязательных работ назначено мужчине, склонному к употреблению спиртных напитков, за кражу ворот, садовой тележки, 10 бревен и топливных брикетов.

В Пачелмском районе мужчина отработает 250 часов за кражу ворот, тележки, бревен и топлива

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В июле 2014 года на он приехал на своем мотоцикле на территорию чужого домовладения, где погрузил на боковой прицеп лежащие на земле самодельные деревянные ворота. Затем мужчина проник внутрь бани, откуда украл самодельную металлическую садовую тележку. После этого злоумышленник с помощью лома разобрал стену сарая и украл 10 осиновых бревен. В привезенные с собой мешки он сложил топливные брикеты, которые находились в сарае», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

Он уточнил, что мужчина причинил ущерб на общую сумму более 4 тыс. рублей.

По словам представителя суда, злоумышленник добровольно возместил причиненный имущественный ущерб.

«Приговор вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.
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