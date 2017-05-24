19:31:22 Среда, 24 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

20-летний житель Пензы оштрафован на 10 тыс. рублей за сбыт стероидов

18:38 | 24.05.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен 20-летнему жителю Пензы за приобретение, хранение и сбыт сильнодействующего вещества — анаболического стероидного препарата стенозолола.

20-летний житель Пензы оштрафован на 10 тыс. рублей за сбыт стероидов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что в феврале 2017 года, зная о незаконности своих действий, молодой человек посредством переписки в социальной сети «ВКонтакте» договорился с жительницей Пензы о встрече на улице Московской для приобретения у нее с целью последующей перепродажи сильнодействующего вещества стенозолола», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что приобретенные таблетки молодой мужчина в тот же вечер на улице Куприна сбыл за 2 тыс. 800 рублей жительнице Пензы, у которой спустя несколько недель препарат был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

По словам Светланы Артамоновой, злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, положительно характеризуется по месту работы и учебы и не был ранее судим.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
В Пензе наградили лучших предпринимателей В Пензе кинологи провели показательное занятие для детей-инвалидов
В Пензе газоснабжение домов на улице Тихой будет приостановлено 7 июня В Пачелмском районе мужчина отработает 250 часов за кражу ворот, тележки, бревен и топлива
АО «Тандер» оштрафовано за шумную погрузку товара в пензенском «Магните» Двое жителей Кондоля подозреваются в краже точильного станка, фляги и кастрюли в Танеевке
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама