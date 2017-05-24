20-летний житель Пензы оштрафован на 10 тыс. рублей за сбыт стероидов Криминал

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен 20-летнему жителю Пензы за приобретение, хранение и сбыт сильнодействующего вещества — анаболического стероидного препарата стенозолола.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что в феврале 2017 года, зная о незаконности своих действий, молодой человек посредством переписки в социальной сети «ВКонтакте» договорился с жительницей Пензы о встрече на улице Московской для приобретения у нее с целью последующей перепродажи сильнодействующего вещества стенозолола», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что приобретенные таблетки молодой мужчина в тот же вечер на улице Куприна сбыл за 2 тыс. 800 рублей жительнице Пензы, у которой спустя несколько недель препарат был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

По словам Светланы Артамоновой, злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, положительно характеризуется по месту работы и учебы и не был ранее судим.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.