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В Нижнеломовском районе женщина подозревается в ложном доносе

11:16 | 25.05.2017 | Криминал

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Нижний Ломов, 25 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летней жительницы села Каргалей Нижнеломовского района Пензенской области, которая подозревается в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

В Нижнеломовском районе женщина подозревается в ложном доносе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в апреле текущего года в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к уголовной ответственности односельчанина, который якобы незаконно проник к ней в дом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Людмила Фомина.

Она отметила, что в ходе проверки данной информации указанные факты не нашли своего подтверждения.

«После этого женщина призналась, что оговорила гостя, желая оправдаться перед супругом за нахождение постороннего мужчины в их доме», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.
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