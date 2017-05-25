В Пензе директор 11 стройорганизаций осужден за невыплату почти 30 млн. рублей зарплаты Криминал

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей назначено 53-летнему директору 11 строительных организаций Пензы Алексею Сесину, который признан виновным в полной и частичной невыплате заработной платы сотрудникам.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, Алексей Сесин руководил организациями, выполнявшими подрядные работы для ОАО «Пензастрой».

«По делу установлено, что 53-летний житель города Пензы Алексей Сесин, занимая должность директора организаций, заведомо зная сроки выплаты заработной платы работникам и имея реальную возможность ее выплаты, частично либо полностью не выплачивал заработную плату сотрудникам с 1 июня 2015 года по 31 января 2016 года», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, целью этих действий являлось создание мнимого благополучия финансово-хозяйственной деятельности и работоспособности руководимых им организаций в глазах контрагентов, создание видимости их платежеспособности, сокрытие некомпетентного управления и обеспечение своего имиджа руководителя.

В свою очередь старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Людмила Фомина уточнила, что потерпевшими признаны 351 человек, а общая сумма задолженности составила более 29,5 млн. рублей.

«В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии в полном объеме, а также им был погашен ущерб перед работниками», — добавила она.

Людмила Фомина отметила, что приговор в законную силу не вступил.