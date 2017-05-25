В Сердобске осужденный мужчина оштрафован за татуировку в виде свастики Криминал

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. 33-летний мужчина, отбывающий наказание в лечебном исправительном учреждении №6 в Сердобске Пензенской области, оштрафован на 2 тыс. рублей за публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

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«Сотрудниками исправительного учреждения и управления ФСБ России по Пензенской области было установлено, что один из осужденных совершил публичное демонстрирование нацисткой символики в виде свастики. Указанный рисунок он нанес себе на тело посредством травмирования кожного покрова с внесением в подкожную клетчатку красящего пигмента и неоднократно демонстрировал другим осужденным», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

По его словам, в судебном заседании мужчина вину в совершении данного правонарушения признал полностью.

«Постановление не вступило в законную силу», — добавил собеседник агентства.