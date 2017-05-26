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В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении матери, не платившей алименты

17:57 | 26.05.2017 | Криминал

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензенской области в отношении матери, задолжавшей своим детям более 270 тыс. рублей алиментов.

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении матери, не платившей алименты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ее поведение и образ жизни в целом долгое время не позволяли ей услышать судебных приставов и опекунов своих детей. Отсутствие не только заботы о быте своих малолетних детей, но и о своей будущей жизни сначала привело родительницу к обязательным работам за неуплату алиментов, а затем и к уголовной ответственности», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что гражданка скрывалась от судебного пристава и неоднократно объявлялась в розыск.

«В настоящее время в УФССП России по Пензенской области расследуется 228 уголовных дел в отношении тех, кто избегает уплаты алиментов», — отметила собеседница агентства.
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