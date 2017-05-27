В Пензе возбудили дело после нападения на начальника отдела безопасности колонии Криминал

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», возбуждено в отношении 24-летнего мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Пензы.

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«По данным следствия, в конце апреля 2017 года мужчина, осужденный за совершение преступлений против собственности и незаконный оборот наркотических средств, при проведении досмотра применил насилие в отношении начальника отдела безопасности исправительного учреждения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Людмила Фомина.

Она пояснила, что в результате случившегося сотрудник ИК получил телесные повреждения.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала собеседница агентства.