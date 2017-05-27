04:12:08 Воскресенье, 28 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе возбудили дело после нападения на начальника отдела безопасности колонии

16:24 | 27.05.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», возбуждено в отношении 24-летнего мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Пензы.

В Пензе возбудили дело после нападения на начальника отдела безопасности колонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в конце апреля 2017 года мужчина, осужденный за совершение преступлений против собственности и незаконный оборот наркотических средств, при проведении досмотра применил насилие в отношении начальника отдела безопасности исправительного учреждения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Людмила Фомина.

Она пояснила, что в результате случившегося сотрудник ИК получил телесные повреждения.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы призвал подрядчиков отвечать за сроки и качество ремонта дорог Велолыжероллерную трассу в Ахунах закроют на обработку против клещей
В Пензе двое подростков подозреваются в совершении дачной кражи Злата Калмыкова и Артем Шутов из Пензы стали лауреатами конкурса «Алмазные грани»
Первый в 2017 году лифт заменен по программе капремонта в Пензе Жители Заречного отмечают День города
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама