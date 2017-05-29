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Аспиранта из Туниса ограбили в Пензе почти на 6 тыс. долларов

19:01 | 29.05.2017 | Криминал

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Работник пензенского кафе подозревается в хищении у 31-летнего аспиранта из Туниса 5 тыс. 900 долларов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Аспиранта из Туниса ограбили в Пензе почти на 6 тыс. долларов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Потерпевший пояснил полицейским, что несколькими днями ранее в кафе, куда он ходил обедать, познакомился с работником заведения общественного питания. Вскоре тот предложил ему выгодно обменять доллары на рубли, объяснив, что уезжает домой и собирается перевести свои сбережения в американскую валюту. Злоумышленник сказал, что у него имеется 340 тыс. рублей. Эту сумму стороны договорились обменять на следующий день. Когда потерпевший и подозреваемый находились возле дома последнего, злоумышленник вырвал из рук гражданина Туниса деньги и скрылся с ними в подъезде», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что грабителем оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1982 года рождения, который был объявлен в федеральный розыск.

«Некоторое время спустя злоумышленник был задержан полицейскими в Саратове. Он успел приобрести билет в Дагестан, намереваясь в дальнейшем пересечь границу России», — пояснили в УМВД.

В полиции отметили, что у подозреваемого удалось изъять лишь часть похищенных денег, а оставшиеся он успел вернуть своим знакомым в качестве оплаты долга.

По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу.
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