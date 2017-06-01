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В Пензе пресечен сбыт анаболических стероидов в фитнес-центре

14:26 | 01.06.2017 | Криминал

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Полицейские пресекли канал поставки анаболических стероидов, запрещенных в свободном обороте, на территории Пензенской области.

В Пензе пресечен сбыт анаболических стероидов в фитнес-центре

Фото: 58.mvd.ru

«Были установлены лица, которые осуществляли сбыт данных препаратов на территории одного из пензенских фитнес-центров. Ими оказались инструкторы в возрасте 28 и 40 лет. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Кроме этого, в отношении них избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что также были приняты меры по установлению лица, причастного к организации канала поставки.

«Был задержан 28-летний житель Московской области. В ходе обыска у него изъяты анаболические стероиды и переписка с фитнес-тренерами», — пояснили в полиции.

В УМВД уточнили, что в общей сложности было изъято около 150 граммов запрещенных веществ.

«Данный гражданин официально торговал спортивным питанием в одном из московских торговых центров. Было установлено, что он наладил канал поставки анаболических стероидов в ряд других регионов. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление», — сказали в пресс-службе.

В полиции сообщили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ.

«Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. В настоящее время он арестован», — резюмировали в ведомстве.
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