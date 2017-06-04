Житель Пензы подозревается в краже из больничной палаты около 20 тыс. рублей Криминал

Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу денег в сумме 18 тыс. рублей из сумки, оставленной пенсионеркой без присмотра в палате учреждения здравоохранения, расположенного в Октябрьском районе Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 44-летнего жителя Пензы.

«Он уже привлекался к уголовной ответственности и ранее был задержан за совершение имущественных преступлений», — пояснили в полиции.

В ведомстве отметили, что подозреваемый признался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в УМВД.