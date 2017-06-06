В Пензе разбойники забрали деньги и драгоценности у посетителей развлекательного заведения Криминал

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 27-летнего и 28-летнего жителей Тамбова к разбойному нападению на посетителей одного из развлекательных заведений Пензы.

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«Подозреваемые под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили у 26-летней жительницы Засечного 3 тыс. рублей и браслет из желтого металла, у 27-летней женщины — 255 тыс. рублей, у 25-летнего мужчины — сотовый телефон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчины, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, в содеянном сознались.

«Часть похищенного была изъята», — отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что в настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

«В настоящее принимаются меры к розыску и задержанию третьего участника преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой», — резюмировали в управлении.