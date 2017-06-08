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В Кузнецке возбуждено дело по факту использования осужденным поддельной медсправки

09:54 | 08.06.2017 | Криминал

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Кузнецк, 8 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту использования осужденным к условному лишению свободы поддельной медицинской справки в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке возбуждено дело по факту использования осужденным поддельной медсправки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот гражданин во избежание возможной отмены своего условного осуждения за то, что не явился к участковому, умышленно передал начальнику уголовно-исполнительной инспекции заведомо подложную справку о временной нетрудоспособности под видом студента, посещавшего учебное учреждение», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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