В Кузнецке возбуждено дело по факту использования осужденным поддельной медсправки Криминал

Кузнецк, 8 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту использования осужденным к условному лишению свободы поддельной медицинской справки в Кузнецке Пензенской области.

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«Этот гражданин во избежание возможной отмены своего условного осуждения за то, что не явился к участковому, умышленно передал начальнику уголовно-исполнительной инспекции заведомо подложную справку о временной нетрудоспособности под видом студента, посещавшего учебное учреждение», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.