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ВИЧ-инфицированного жителя Пензы решено изолировать от общества на 1,5 года

11:23 | 08.06.2017 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. 29-летний ВИЧ-инфицированный житель Пензы приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за незаконное изготовление наркотических средств.

ВИЧ-инфицированного жителя Пензы решено изолировать от общества на 1,5 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, мужчина ранее был неоднократно судим, а в 2011 году в период его нахождения в следственном изоляторе у него была выявлена ВИЧ-инфекция.

«После освобождения из мест лишения свободы он получал у врачей рецепты на приобретение лекарств для лечения этого заболевания. В дальнейшем он в домашних условиях изготавливал из них наркотические средства, которые употреблял внутривенно. 30 сентября 2016 года мужчина был задержан на улице Минской в Пензе с двумя шприцами, в которых находилось изготовленное им наркотическое средство», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что приговор пока не вступил в законную силу.
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