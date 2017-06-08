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Мошенник под видом партнера из США обманул пензенца почти на 12 тыс. долларов

19:59 | 08.06.2017 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Пензенские полицейские начали проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал мужчина, перечисливший валюту незнакомцу.

Мошенник под видом партнера из США обманул пензенца почти на 12 тыс. долларов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, потерпевший пояснил, что по электронной почте связался со своим знакомым партнером по бизнесу – гражданином США с целью приобретения звукового оборудования.

«Мужчина перечислил 5 тыс. 371 доллар на счет, который поступил с адреса электронной почты организации его партнера из Америки. После перевода он связался с неизвестным, который писал с адреса партнера, но тот пояснил, что произошли проблемы с банком и он не может снять указанную сумму. Мнимый партнер попросил своего товарища отправить деньги на имя двух граждан США с обещанием их вернуть. Мужчина перечислил на указанные номера еще 6 тыс. 257 долларов посредством денежного перевода», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что когда потерпевший по телефону связался с партнером, обман раскрылся — стало ясно, что переписку от его имени вел другой человек.

«Общая сумма ущерба составила 11 тыс. 628 долларов», — уточнили в УМВД.
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