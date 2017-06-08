Мошенник под видом партнера из США обманул пензенца почти на 12 тыс. долларов Криминал

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Пензенские полицейские начали проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал мужчина, перечисливший валюту незнакомцу.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, потерпевший пояснил, что по электронной почте связался со своим знакомым партнером по бизнесу – гражданином США с целью приобретения звукового оборудования.

«Мужчина перечислил 5 тыс. 371 доллар на счет, который поступил с адреса электронной почты организации его партнера из Америки. После перевода он связался с неизвестным, который писал с адреса партнера, но тот пояснил, что произошли проблемы с банком и он не может снять указанную сумму. Мнимый партнер попросил своего товарища отправить деньги на имя двух граждан США с обещанием их вернуть. Мужчина перечислил на указанные номера еще 6 тыс. 257 долларов посредством денежного перевода», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что когда потерпевший по телефону связался с партнером, обман раскрылся — стало ясно, что переписку от его имени вел другой человек.

«Общая сумма ущерба составила 11 тыс. 628 долларов», — уточнили в УМВД.