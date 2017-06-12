Полиция выясняет обстоятельства конфликта на улице Калинина в Пензе Криминал

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента, произошедшего на улице Калинина в Пензе в ночь на минувшее воскресенье, 11 июня, в результате которого два человека обратились за медицинской помощью.

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«От дежурной медсестры городской больницы №6 поступило сообщение о том, что два гражданина доставлены в учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести. Предварительно установлено, что у них произошел конфликт», — прокомментировала ИА «PenzaNews» начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова в понедельник, 12 июня.

Она добавила, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее региональные СМИ распространили информацию о том, что в кальянной на улице Калинина в Пензе произошла драка, которая завершилась стрельбой. По официально неподтвержденным данным, в результате инцидента один человек получил огнестрельное ранение.