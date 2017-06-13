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Многодетная женщина из Беково приговорена к 5 годам колонии за смерть матери

16:39 | 13.06.2017 | Криминал

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Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима назначено жительнице поселка Беково Пензенской области, воспитывающей двоих малолетних и троих несовершеннолетних детей, которая признана судом виновной в смерти матери.

Многодетная женщина из Беково приговорена к 5 годам колонии за смерть матери

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«5 февраля 2017 года с 17.00 до 22.00 38-летняя жительница районного центра Наталья Старовойтова после совместного распития у себя дома спиртных напитков поссорилась с матерью и нанесла ей не менее трех ударов руками по голове, затем в коридоре толкнула ее в спину и дважды ударила ногами упавшую на пол потерпевшую», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что здоровью женщины был причинен тяжкий вред, и она скончалась на следующий день.

Светлана Артамонова уточнила, что Наталье Старовойтовой судом предоставлена отсрочка реального исполнения наказания до достижения ее младшим ребенком возраста 14 лет.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.
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