В Пензенской области инкассатор подозревается в присвоении почти 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Инкассатор, работающий в Нижнем Ломове Пензенской области, подозревается в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

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«В ходе проведенной проверки установлено, что в июне 2017 года молодой человек присвоил сданные ему на хранение денежные средства на общую сумму свыше 1,9 млн. рублей, из которых около 1 млн. рублей за прошедшие праздничные и выходные дни успел проиграть в сети интернет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что оставшаяся сумма была изъята у злоумышленника.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет», — пояснила собеседница агентства.