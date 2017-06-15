Вступил в силу приговор жительнице Пензы, зарезавшей сожителя Криминал

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор Железнодорожного районного суда Пензы, которым местная жительница была признана виновной в убийстве мужчины.

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«В феврале, находясь на кухне в квартире по месту жительства, в ходе ссоры со своим сожителем женщина взяла нож, которым нанесла мужчине не менее восьми ударов в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Через непродолжительный период времени потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она пояснила, что, по словам осужденной, мужчина нигде не работал, употреблял наркотики и спиртное, из-за чего между ними происходили скандалы.

«Последний закончился трагически. Женщина признала, что от ее действий наступила смерть потерпевшего, но убивать его она не хотела», — отметила собеседница агентства.

Наталья Быченкова уточнила, что женщина приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.