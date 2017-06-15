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В Пензе предъявлено обвинение группе наркосбытчиков

13:36 | 15.06.2017 | Криминал

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Объявление предъявлено шестерым участникам организованной группы в возрасте от 20 до 30 лет, которые, по версии следствия, обеспечивали деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков на территории Пензенской области.

В Пензе предъявлено обвинение группе наркосбытчиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, обвиняемые осуществляли преступную деятельность с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года. Они занимались сбытом наркотиков бесконтактным способом. Большинство злоумышленников между собой лично знакомы не были. Обмен информацией между ними происходил через интернет с целью соблюдения мер конспирации», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что для всех участников группы незаконный оборот запрещенных веществ был основным источником дохода.

«Вхождение в состав организованной группы осуществлялось после внесения обеспечительного платежа в сумме до 5 тыс. рублей. Руководители организованной группы заинтересовывали ее участников возможностью карьерного роста с увеличением дохода», — пояснили в полиции.

В управлении отметили, что для хранения оптовых партий наркотиков злоумышленники использовали арендованные квартиры.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 1 кг наркотических средств синтетического происхождения рыночной стоимостью около 1,5 млн. рублей», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что расследование уголовного дела проводилось 11 месяцев.
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