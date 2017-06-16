Житель Пензенской области приговорен к 14 годам колонии за насилие над 10-летним сыном Криминал

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. 36-летний житель Пензенской области, который признан судом виновным в двух эпизодах сексуального насилия над 10-летним сыном, приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина.

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«Злоумышленник в своем домовладении под угрозой физического наказания подвергал 10-летнего сына сексуальному насилию, используя его беспомощное состояние, обусловленное малолетним возрастом. Мать ребенка, зная о выходках супруга, боялась заявить в правоохранительные органы, так как он не раз избивал ее и угрожал убийством. О противоправных действиях мужчины стало известно от главы администрации сельсовета, которому женщина сообщила о произошедшем», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что ребенку была оказана необходимая психологическая помощь.

«Учитывая обстоятельства совершения преступления, образ жизни родителей, которые характеризуются с отрицательной стороны, нигде не работают, а также тот факт, что в семье имеется еще двое малолетних детей, отец и мать лишены родительских прав. Дети переданы под опеку родственникам», — добавила Людмила Фомина.

Она отметила, что совершивший насилие в отношении ребенка мужчина признан вменяемым.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила представитель следственного управления.