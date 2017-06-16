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Члены ОПГ осуждены за торговлю людьми и организацию притонов в Пензе и еще шести городах

16:46 | 16.06.2017 | Криминал

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Саранск, 16 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет и 1 месяца до 8 лет назначено семерым членам организованной преступной группировки, занимавшейся содержанием притонов в разных городах России, в том числе в Пензе, и торговлей людьми.

Члены ОПГ осуждены за торговлю людьми и организацию притонов в Пензе и еще шести городах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Республике Мордовия, члены ОПГ создавали межрегиональную сеть притонов для занятия проституцией с 2010 года.

«Правоохранители определили основной костяк группировки и схему совершения преступлений. Также были установлены межрегиональные связи участников организованной преступной группы, сеть притонов для занятия проституцией в Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. Выявлены факты похищения женщин на территории Москвы и Московской области, их незаконного удержания, перемещения в другие регионы России и принуждения к занятию проституцией с применением психологического воздействия и физического насилия», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что после получения весомых доказательств в феврале 2013 года была спланирована и проведена крупномасштабная спецоперация — одновременно в девяти городах.

«В результате в Рузаевке и Москве были задержаны девять основных участников преступной группы, включая лидеров», — отметили в полиции.

В пресс-службе пояснили, что одновременно с задержанием было проведено более 25 обысков, в ходе которых изъяли оружие, форму сотрудника полиции, резиновую дубинку и рацию, большое количество оргтехники и около 200 фотографий.

«В рамках проведения следственных действий установлено, что участники ОПГ в целях сексуальной эксплуатации использовали 19 девушек», — добавили в управлении.

В ведомстве уточнили, что приговор в законную силу пока не вступил.
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