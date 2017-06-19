В Белинском работница почты заплатит штраф за хищение документов из заказного письма Криминал

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Мировой судья вынес приговор по делу о хищении и уничтожении материалов административного дела, отправленных заказным письмом, на которые решились сам правонарушитель, выступивший в роли подстрекателя, а также начальник отделения почтовой связи в городе Белинском Пензенской области.

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«По делу установлено, что в январе 2017 года к начальнику отделения почтовой связи «Белинский» Светлане Грачевой обратился ранее незнакомый ей житель города Александр Тарасов. Он предложил за вознаграждение похитить заказное письмо, в котором находилось дело о совершенном им административном правонарушении об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Тем самым гражданин хотел избежать административной ответственности и наказания», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что, получив заказное письмо, работница почты вскрыла пакет, убедилась в наличии материалов дела, похитила его и передала подельнику, получив от него 20 тыс. рублей.

«Полученные документы Александр Тарасов уничтожил», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что затем женщина поместила в пакет копии обезличенных судебных решений, которые она скачала в интернете, и передала его подчиненным для отправки получателю.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, Светлане Грачевой назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, Александру Тарасову — 120 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — сказала она.

В настоящее время принимаются меры по восстановлению административного материала в отношении правонарушителя.