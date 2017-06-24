Жительница Средней Елюзани лишилась денег при продаже дома Криминал

Городище, 24 июня 2017. PenzaNews. 57-летняя жительница села Средняя Елюзань Пензенской области лишилась 56 тыс. рублей, пытаясь продать дом через интернет.

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«Женщина разместила объявление о продаже принадлежащего ей дома. На ее сотовый телефон позвонил неизвестный, который сказал, что хочет приобрести дом. Для внесения предоплаты он попросил продиктовать номер банковской карты и выполнить ряд операций», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что после предоставления данных на сотовый телефон женщины пришло несколько SMS-сообщений о списании денег.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в полиции.