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Жительница Средней Елюзани лишилась денег при продаже дома

13:55 | 24.06.2017 | Криминал

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Городище, 24 июня 2017. PenzaNews. 57-летняя жительница села Средняя Елюзань Пензенской области лишилась 56 тыс. рублей, пытаясь продать дом через интернет.

Жительница Средней Елюзани лишилась денег при продаже дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина разместила объявление о продаже принадлежащего ей дома. На ее сотовый телефон позвонил неизвестный, который сказал, что хочет приобрести дом. Для внесения предоплаты он попросил продиктовать номер банковской карты и выполнить ряд операций», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что после предоставления данных на сотовый телефон женщины пришло несколько SMS-сообщений о списании денег.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в полиции.
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