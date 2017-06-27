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ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

В Пензе бывший главбух детсада получила условный срок за хищение 1,7 млн. рублей

18:40 | 27.06.2017 | Криминал

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Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. 54-летняя жительница Пензы, которая во время работы в одном из детских садов совершила хищение около 2 млн. рублей, приговорена к лишению свободы на срок 3 года условно.

В Пензе бывший главбух детсада получила условный срок за хищение 1,7 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что главный бухгалтер одного из муниципальных дошкольных образовательных учреждений Пензы ежемесячно с 2014 года по июнь 2016 года начисляла себе зарплату в завышенном размере. В результате учреждению был причинен ущерб на сумму более 1,7 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что факт крупного мошенничества вскрылся с приходом в детсад новых сотрудников — руководителя и главного бухгалтера.

«Свою вину подсудимая полностью признала и возместила причиненный ущерб», — отметила собеседница агентства.
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