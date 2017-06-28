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В Пензе задержана группа наркосбытчиков из Брянской области

17:43 | 28.06.2017 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали молодых людей, являющихся уроженцами Брянской области, по подозрению в распространении наркотиков бесконтактным способом на территории Пензы.

В Пензе задержана группа наркосбытчиков из Брянской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После их задержания во время проведения обыска полицейские обнаружили около 2,5 кг наркотиков. Благодаря изучению гаджетов сотрудники полиции обнаружили еще 25 тайников с веществом «скорость», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники снимали квартиру в Пензенском районе, где расфасовывали запрещенные вещества и делали закладки, за каждую из которых они получали 250 рублей.

«Оптовую партию молодые люди забирали в областном центре», — отметили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых заключен под стражу.
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