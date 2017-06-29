Пенсионерка из Пензы перечислила лжеследователю из Москвы почти 700 тыс. рублей Криминал

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Пожилая жительница Пензы перечислила 679 тыс. рублей мошеннику, который представился следователем московской прокуратуры.

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«В конце апреля ей позвонил неизвестный, который представился следователем московской прокуратуры Денисом Артуровичем. Он пояснил, что женщине положена денежная компенсация за приобретенный в 2014 году медицинский прибор в размере 580 тыс. рублей, так как она была обманута мошенником», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что женщина выполнила указания злоумышленника, после чего обнаружила списание средств.

По данному факту проводится проверка.