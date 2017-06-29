В Пензе полиция проверяет информацию о неправомерных действиях коллекторов Криминал

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Сразу несколько жителей Пензы обратились в полицию с заявлениями, в которых говорится о неправомерных действиях коллекторов в отношении них.

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«По словам гражданам, данные лица присылали им SMS-сообщения с угрозами, размещали на их страницах в социальных сетях информацию оскорбительного характера с требованием возврата долга микрофинансовой организации», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что, как выяснилось в ходе проверки, эти люди займы не брали — они оказались родственниками, коллегами или случайными знакомыми тех, кто указал их данные при оформлении микрокредитов.

«Зная эти сведения, коллекторы обнаружили в социальных сетях страницы граждан, номера их телефонов и осуществили массовую рассылку сообщений, содержащих клевету и угрозы, а также информацию дискредитирующего характера», — сказали в УМВД.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки полицейским предстоит установить владельцев страниц в соцсетях и абонентских номеров мобильной связи, которые используют злоумышленники.