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Житель Лопатинского района осужден за экстремистский контент в соцсети

13:44 | 30.06.2017 | Криминал

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Лопатино, 30 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 20-летнему жителю Лопатинского района Пензенской области, который признан судом виновным в публичном оправдании терроризма и возбуждении ненависти и вражды.

Житель Лопатинского района осужден за экстремистский контент в соцсети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Неоднократно с марта по октябрь 2016 года, используя свой сотовый телефон, мужчина размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», доступ к которой имеет неограниченный круг пользователей интернета, графические изображения и текстовые записи, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии и социальной группе, а также оправдывающие террористическую деятельность», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она отметила, что приговор суда в законную силу пока не вступил.
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