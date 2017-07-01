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Житель Мокшанского района лишился 50 тыс. рублей при продаже щенка

16:07 | 01.07.2017 | Криминал

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Мокшан, 1 июля 2017. PenzaNews. 43-летний житель Мокшанского района Пензенской области лишился 50 тыс. рублей, пытаясь продать щенка немецкой овчарки через интернет.

Житель Мокшанского района лишился 50 тыс. рублей при продаже щенка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина разместил объявление на сайте Avito.ru. Через некоторое время на его телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести животное. Под предлогом перечисления оплаты он попросил продиктовать номер банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина продиктовал незнакомцу запрашиваемые сведения, после чего выполнил ряд операций через банкомат и обнаружил списание средств.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в управлении.
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