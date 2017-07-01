Житель Мокшанского района лишился 50 тыс. рублей при продаже щенка Криминал

Мокшан, 1 июля 2017. PenzaNews. 43-летний житель Мокшанского района Пензенской области лишился 50 тыс. рублей, пытаясь продать щенка немецкой овчарки через интернет.

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«Мужчина разместил объявление на сайте Avito.ru. Через некоторое время на его телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести животное. Под предлогом перечисления оплаты он попросил продиктовать номер банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина продиктовал незнакомцу запрашиваемые сведения, после чего выполнил ряд операций через банкомат и обнаружил списание средств.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в управлении.