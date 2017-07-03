Пензенская пенсионерка стала жертвой мошенничества при сдаче квартиры Криминал

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. 64-летняя жительница Пензы лишилась около 30 тыс. рублей, пытаясь сдать внаем квартиру через интернет.

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«Женщина разместила объявление на сайте Avito.ru. Через некоторое время на ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает арендовать недвижимость, и под этим предлогом попросил назвать номер банковской карты, а также проделать несколько операций в ближайшем банкомате», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям незнакомца, женщина выполнила несколько операций, после чего обнаружила списание средств.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в пресс-службе.