В Сердобске глава МУПа приговорена к 3 годам колонии за растрату Криминал

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Руководитель муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Мещерского сельсовета» Сердобского района Пензенской области приговорена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за растрату вверенных денежных средств.

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«В период с января 2016 года по март 2017 года она как руководитель организации получала из кассы под отчет денежные средства для приобретения товаров и оплаты услуг для нужд предприятия. При этом из корыстной заинтересованности часть денег злоумышленница тратила на свои личные нужды. В нарушение установленных правил авансовые отчеты она не составляла», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она уточнила, что директор МУПа причинила предприятию ущерб на общую сумму более 130 тыс. рублей.

По ее словам, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавила Юлия Пилясова.