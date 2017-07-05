В Пензе вынесен приговор насильнику и убийце за преступления 14-летней давности Криминал

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Облсуд вынес приговор 38-летнему уроженцу Ташкента по делу об изнасиловании и умышленном убийстве 22-летней женщины, которые были совершены в районе улиц Фрунзе и Шмидта в Пензе в ночь на 20 октября 2002 года.

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«Эти преступления долгое время оставались нераскрытыми», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что вычислить злоумышленника спустя годы помогли образцы биоматериала, изъятого с места преступления — тот генетический профиль совпал с профилем мужчины, осужденного в Воронеже в 2014 году за изнасилование несовершеннолетней, срок отбытия наказания которого истекал в конце 2017 года.

«Несмотря на непризнание им своей вины, по результатам рассмотрения дела виновность мужчины была доказана в полном объеме. Как установил суд, он был ранее наглядно знаком с погибшей по временной работе. Встретив ее на остановке, злоумышленник вызвался проводить ее, однако по дороге затащил в безлюдное место в нескольких десятках метров от подъезда ее дома, надругался и убил», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что к моменту рассмотрения дела сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности истекли.

«В соответствии с позицией гособвинения, судом мужчине по совокупности преступлений — за совершение в Пензе убийства, сопряженного с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, и изнасилования в Воронеже — назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнила старший помощник прокурора, добавив, что после отбытия основного наказания свобода злоумышленника будет ограничена еще на год.

По ее словам, отец погибшей, признанный по делу потерпевшим, своим правом заявить гражданский иск воспользоваться не пожелал, однако просил суд назначить виновному максимально строгое наказание.

«Приговор в законную силу не вступил», — резюмировала Светлана Артамонова.