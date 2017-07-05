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Разговор с незнакомкой побудил сидевшую на лавочке пенсионерку отдать 75 тыс. рублей

21:22 | 05.07.2017 | Криминал

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. 81-летняя пенсионерка, проживающая в одном из домов на проспекте Победы в Пензе, отдала незнакомке 75 тыс. рублей, поверив, что деньги срочно нужны сыну.

Разговор с незнакомкой побудил сидевшую на лавочке пенсионерку отдать 75 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина пояснила, что сидела на лавочке возле дома. К ней подошла неизвестная, которая представилась знакомой ее сына. Она сказала, что мужчина попал в ДТП и ему срочно нужны деньги на операцию. После этого злоумышленница передала пенсионерке мобильный телефон — якобы для разговора с женой сына. Так как собеседница во время беседы имитировала плач, потерпевшая поверила, что разговаривает со снохой. После этого вместе с незнакомкой она поднялась в квартиру, где передала ей деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.
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