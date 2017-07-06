В Пензе осуждена девушка, оскорбившая полицейского и укусившая сотрудника Росгвардии Криминал

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено 23-летней жительнице Пензы, которая признана судом виновной в оскорблении полицейского и применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

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«Поздно вечером 31 марта, отдыхая в одном из баров Октябрьского района и находясь в состоянии алкогольного опьянения, она совершила мелкое хулиганство. Когда сотрудник полиции указал ей на необходимость проследовать в отдел для дальнейшего разбирательства, девушка в присутствии гражданских лиц и военнослужащего национальной гвардии высказала в его адрес оскорбления», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда.

По его словам, находясь в салоне патрульного автомобиля, девушка продолжила возмущаться задержанием, она попыталась скрыться и не реагировала на законные требования полицейского прекратить противоправные действия.

«Понимая, что перед ней представитель власти при исполнении своих должностных обязанностей, она умышленно укусила сотрудника национальной гвардии за левую кисть, причинив ему телесные повреждения в виде поверхностных ран и кровоподтека», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что приговор суда в законную силу не вступил.