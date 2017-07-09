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Жителя Заречного ударили молотком по голове

12:45 | 09.07.2017 | Криминал

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Заречный, 9 июля 2017. PenzaNews. Полицейские выясняют обстоятельства конфликта в Заречном Пензенской области, в результате которого 33-летний мужчина получил тяжелую травму головы.

Жителя Заречного ударили молотком по голове

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, информация об инциденте поступила в правоохранительные органы из больницы, куда был доставлен потерпевший.

«При проверке установлено, что на улице Братской в ходе возникшей ссоры его ударил молотком по голове 32-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что злоумышленник признался в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе.
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