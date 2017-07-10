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Жительница Салтыково подозревается в краже более 120 тыс. рублей у пожилой односельчанки

08:38 | 10.07.2017 | Криминал

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Земетчино, 10 июля 2017. PenzaNews. 44-летняя жительница села Салтыково Земетчинского района Пензенской области подозревается в краже 124 тыс. рублей из дома 77-летней пенсионерки.

Жительница Салтыково подозревается в краже более 120 тыс. рублей у пожилой односельчанки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, чтобы проникнуть внутрь, злоумышленница выдернула пробой на двери.

«Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев, а также изъяли с места преступления отпечатки пальцев рук. В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к краже односельчанки потерпевшей», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

«Она призналась в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — резюмировали в управлении.
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