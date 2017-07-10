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В Пензе вычислили сотрудника колонии, за деньги доставлявшего телефоны осужденным

10:35 | 10.07.2017 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники отдела собственной безопасности управления ФСИН России по Пензенской области пресекли канал доставки средств мобильной связи и комплектующих к ним в исправительную колонию №5.

В Пензе вычислили сотрудника колонии, за деньги доставлявшего телефоны осужденным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий они задержали сотрудника отдела охраны, который курировал вопросы инженерно-технического обеспечения деятельности исправительного учреждения. Данный гражданин осуществлял доставку запрещенных предметов осужденным колонии за денежное вознаграждение в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В ведомстве пояснили, что телефоны и комплектующие к ним злоумышленник прятал ухищренным способом в тайниках, оборудованных в различных технических приборах.
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