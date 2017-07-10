В Пензе вычислили сотрудника колонии, за деньги доставлявшего телефоны осужденным Криминал

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники отдела собственной безопасности управления ФСИН России по Пензенской области пресекли канал доставки средств мобильной связи и комплектующих к ним в исправительную колонию №5.

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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий они задержали сотрудника отдела охраны, который курировал вопросы инженерно-технического обеспечения деятельности исправительного учреждения. Данный гражданин осуществлял доставку запрещенных предметов осужденным колонии за денежное вознаграждение в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В ведомстве пояснили, что телефоны и комплектующие к ним злоумышленник прятал ухищренным способом в тайниках, оборудованных в различных технических приборах.