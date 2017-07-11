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Житель Сосновоборского района до смерти избил мужчину, которому помог потушить автомобиль

17:36 | 11.07.2017 | Криминал

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту гибели жителя Кузнецка Пензенской области 1959 года рождения, которого, по данным следствия, избил знакомый из Сосновоборского района.

Житель Сосновоборского района до смерти избил мужчину, которому помог потушить автомобиль

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительной версии, 9 июля мужчина находился в гостях у знакомых, проживающих в Сосновоборском районе. В результате неисправности проводки произошло возгорание его автомобиля. Один из местных жителей оказал ему помощь в тушении. После этого они решили совместно употребить спиртное, в результате чего возникла словесная перепалка. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов в область головы, а затем — по туловищу», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она уточнила, что потерпевший через некоторое время скончался в машине скорой помощи.

«В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о его заключении под стражу», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
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