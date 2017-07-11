Житель Сосновоборского района до смерти избил мужчину, которому помог потушить автомобиль Криминал

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту гибели жителя Кузнецка Пензенской области 1959 года рождения, которого, по данным следствия, избил знакомый из Сосновоборского района.

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«По предварительной версии, 9 июля мужчина находился в гостях у знакомых, проживающих в Сосновоборском районе. В результате неисправности проводки произошло возгорание его автомобиля. Один из местных жителей оказал ему помощь в тушении. После этого они решили совместно употребить спиртное, в результате чего возникла словесная перепалка. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов в область головы, а затем — по туловищу», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она уточнила, что потерпевший через некоторое время скончался в машине скорой помощи.

«В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о его заключении под стражу», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.