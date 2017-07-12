Житель Пензы осужден за подстрекательство к убийству мужа своей бывшей жены Криминал

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год назначено жителю Пензы 1955 года рождения, который признан коллегией присяжных заседателей областного суда виновным в подстрекательстве к убийству по найму.

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«Несмотря на отрицание вины, присяжные сочли доказанным, что мужчина, испытывая личную неприязнь к мужу бывшей жены, с которой у него также сложились плохие отношения, решил совершить его убийство. В конце апреля 2012 года он неоднократно просил двоих своих знакомых найти людей, которые могли бы за 200 тыс. рублей совершить задуманное», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, он рассказал всю информацию о муже его бывшей жены, о его месте жительства, работе, описал внешность и показал фотографию машины.

«Знакомые отговаривали злоумышленника от противоправных действий, но тот заявил, что если они не организуют убийство, то он обратится к другим людям. Мужчины, убедившись в реальности преступных намерений, сообщили о готовящемся преступлении в правоохранительные органы», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова уточнила, что для обеспечения алиби осужденный уехал из Пензы за границу, передав наемнику аванс в 50 тыс. рублей, обговорив все детали убийства и сокрытия тела.

«14 сентября 2012 года в рамках проведения оперативного эксперимента сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области было инсценировано запланированное безвестное исчезновение «потерпевшего», — добавила пресс-секретарь суда.

По ее словам, осужденный, убедившись, что убийство совершено, 19 сентября 2012 года во время встречи с наемником, передал ему оставшуюся часть вознаграждения: 90 тыс. рублей и 1,5 тыс. долларов США, после чего был задержан.

«Действия, направленные причинение смерти мужу бывшей жены осужденного, не были доведены до конца, так как его знакомые своевременно сообщили о готовящемся преступлении и оно было пресечено на стадии приготовления», — отметила пресс-секретарь облсуда.

Она подчеркнула, что коллегия присяжных посчитала, что мужчина заслуживает снисхождения.

«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у осужденного на момент совершения преступления двоих малолетних детей и противоправное поведение потерпевшего, который ранее избил его и был привлечен к уголовной ответственности», — пояснила Наталья Быченкова.

По ее словам, приговор не вступил в законную силу.