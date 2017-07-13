В Пензе завели дело на женщину, дважды попавшуюся на пьяной езде Криминал

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» возбуждено в отношении 26-летней жительницы Пензы, которая дважды попалась на пьяной езде.

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«На улице Терновского в ночное время сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением местной жительницы. Было установлено, что она находилась в состоянии опьянения. Ранее гражданка уже была подвергнута административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемая была лишена водительских прав.

«Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до двух лет», — пояснили в полиции.