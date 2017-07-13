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В Пензе завели дело на женщину, дважды попавшуюся на пьяной езде

08:14 | 13.07.2017 | Криминал

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Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» возбуждено в отношении 26-летней жительницы Пензы, которая дважды попалась на пьяной езде.

В Пензе завели дело на женщину, дважды попавшуюся на пьяной езде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На улице Терновского в ночное время сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением местной жительницы. Было установлено, что она находилась в состоянии опьянения. Ранее гражданка уже была подвергнута административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемая была лишена водительских прав.

«Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до двух лет», — пояснили в полиции.
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