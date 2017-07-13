Осуждена вдова из Заречного, незаконно получавшая пенсию Криминал

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Зареченского городского суда, которым жительница ЗАТО приговорена к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год за мошенничество при получении выплат.

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«В конце 2008 года, являясь получателем от МВД России пенсии по случаю потери кормильца на двоих детей и зная, что имеет право на получение выплаты только от одного ведомства, она представила заведомо ложные и недостоверные сведения в управление Пенсионного фонда РФ в Заречном для получения аналогичных пенсионных выплат», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что женщине была назначена пенсия, в результате чего с 2009 по 2016 годы злоумышленница незаконно и безвозмездно получила более 780 тыс. рублей.

«Женщина вину в совершении преступления не признала, пояснив, что 8 лет она была в полной уверенности, что пенсионные начисления идут законно, так как государственное учреждение проверяло все ее документы», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, этот довод был опровергнут показаниями свидетелей.

«Также в материалах уголовного дела имеются заполненные и подписанные ею заявления, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ее супруг в период с 24 февраля 2003 года по 8 сентября 2008 года не работал, и выплаты по случаю потери кормильца на несовершеннолетних детей от иных ведомств не производятся», — добавила Наталья Быченкова.

Она пояснила, что суд также в полном объеме удовлетворил гражданский иск управления ПФР по Заречному.