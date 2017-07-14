17:11:54 Пятница, 14 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Пензенская пенсионерка перечислила мошеннику четверть миллиона рублей

12:07 | 14.07.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. 88-летняя жительница Пензы перечислила четверть миллиона рублей телефонному мошеннику, которого приняла за своего сына.

Пензенская пенсионерка перечислила мошеннику четверть миллиона рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ее домашний телефон позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос сына, он сказал, что попал в ДТП и для непривлечения к уголовной ответственности ему необходимы деньги в сумме 250 тыс. рублей, которые требуется перевести на счет банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила просьбу злоумышленника, после чего осознала обман.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Пенза примет всероссийскую конференцию по первичной медико-санитарной помощи Жительница Наровчатского района отработает 240 часов за езду в пьяном виде
Пензенской областной библиотеке подарены книги о воинах-десантниках В Пензенской области из цеха украдено 15 ящиков портвейна
В Пензе лжесупруги осуждены за мошенничество с пересдачей квартир Пензенскому «TeenГраду» предложено присвоить статус областной олимпиады
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама