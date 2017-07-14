Пензенская пенсионерка перечислила мошеннику четверть миллиона рублей Криминал

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. 88-летняя жительница Пензы перечислила четверть миллиона рублей телефонному мошеннику, которого приняла за своего сына.

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«На ее домашний телефон позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос сына, он сказал, что попал в ДТП и для непривлечения к уголовной ответственности ему необходимы деньги в сумме 250 тыс. рублей, которые требуется перевести на счет банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила просьбу злоумышленника, после чего осознала обман.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.