Жительница Наровчатского района отработает 240 часов за езду в пьяном виде Криминал

Наровчат, 14 июля 2017. PenzaNews. Жительница Наровчатского района Пензенской области, которая, будучи дважды подвергнутой административному наказанию в виде штрафа с лишением права управления транспортным средством, попалась за рулем в нетрезвом виде, приговорена к обязательным работам сроком 240 часов.

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Также она на 2 года лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, инцидент произошел в мае 2017 года.

«При проведении медицинского освидетельствования у женщины было установлено состояние опьянения, вызванное употреблением алкоголя», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что ранее злоумышленница уже привлекалась к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, в том числе в виде ареста на 10 суток и обязательных работ сроком на 180 часов.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнил представитель суда.