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В Пензе разыскивают троих мошенников, выманивших у пенсионерки 200 тыс. рублей

16:49 | 17.07.2017 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают троих злоумышленников, которые под предлогом оформления карты на скидки в продуктовых магазинах выманили у 75-летней жительницы Пензы 200 тыс. рублей.

В Пензе разыскивают троих мошенников, выманивших у пенсионерки 200 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Один из подозреваемых — мужчина славянской внешности. На вид ему 20–30 лет, рост 160 см, худощавого телосложения. Был одет в серую футболку, голубые джинсы, серые кроссовки. При себе имел черный зонт», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что второй мужчина тоже славянской внешности.

«На вид ему 30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения. Волосы черные средней длины. Был одет в темно-синюю джинсовую куртку, черную футболку, такого же цвета брюки и кроссовки», — пояснили в пресс-службе.

В полиции добавили, что также разыскивается женщина плотного телосложения.

«На вид ей 45–50 лет, рост 160 см. Волосы светлые собраны в пучок», — уточнили в управлении.
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