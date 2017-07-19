Житель Пензенской области осужден за убийство знакомой, предложившей ему интимную связь Криминал

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. 48-летний житель Каменского района Пензенской области приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство знакомой, которая сначала оказывала ему знаки внимания, а затем стала резко выражаться в его адрес.

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«7 мая текущего года мужчина находился в гостях у своей знакомой в селе Андреевка. В ходе совместного распития спиртного потерпевшая прошла в спальную комнату и позвала его к себе, намекая на вступление в половую связь. Он отказался, в результате чего женщина начала его оскорблять. Разозлившись на нее, мужчина проследовал на кухню, взял нож и нанес им не менее четырех ударов в область грудной клетки потерпевшей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что женщина умерла через непродолжительный период времени в машине скорой помощи.

«Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима», — отметила собеседница агентства, добавив при этом, что приговор пока не вступил в законную силу.