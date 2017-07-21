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Осужден житель Заречного до смерти забивший ножом знакомого в коммунальной квартире

09:28 | 21.07.2017 | Криминал

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Заречный, 21 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года назначено жителю Заречного Пензенской области, который признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его знакомого.

Осужден житель Заречного до смерти забивший ножом знакомого в коммунальной квартире

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения в коммунальной квартире, в ходе ссоры, произошедшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, мужчина вооружился кухонным ножом и нанес знакомому не менее 12 ударов в область туловища и левой руки. От повреждений потерпевший позднее скончался в отделении анестезиологии и реанимации медсанчасти №59 ФМБА России», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

Он уточнил, что с осужденного взысканы компенсации морального вреда и материального ущерба в пользу родственницы погибшего.

«Также взыскан материальный ущерб в пользу территориального фонда медицинского страхования Пензенской области и МСЧ №59, затраченный на оказание медицинской помощи потерпевшему в больнице», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, приговор в законную силу не вступил.
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