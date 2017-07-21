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Житель Пензы подозревается в незаконном хранении героина

09:48 | 21.07.2017 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. 35-летний житель Пензы подозревается в незаконном хранении наркотиков.

Житель Пензы подозревается в незаконном хранении героина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции на проспекте Победы остановили автомобиль «Ford» под управлением жителя областного центра, который ранее привлекался к уголовной ответственности. В барсетке водителя полицейские обнаружили стеклянную банку, в которой находилось три отрезка фольги с веществом белого цвета», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что изъятое вещество было направлено на исследование, по результатам которого оно определено как героин.

«По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело», — отметили в полиции.
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